Annesinden bıçak zoru ile para almaya çalışan sanığa 6 yıl hapis
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Annesinden bıçak zoru ile para almaya çalışan sanığa 6 yıl hapis

Annesinden bıçak zoru ile para almaya çalışan sanığa 6 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de annesinden bıçak zoru ile para almaya çalışan ve hakaret eden sanığa 6 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de annesinden bıçak zoru ile para almaya çalışan ve hakaret eden sanığa 6 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.B Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki anne ve sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Sanık H.B. savunmasında, annesinden zorla para istemediğini söyleyerek, "Ben anneme bıçak çekerek para istemedim. Güzellikle istedim. Kesinlikle bıçak çekmedim. Annem ağabeyimin aklına uymuş. Ben o gün ağabeyimle kavga etmiştim" dedi.

Müşteki anne A.B. ise "Ben çocuğumdan şikayetçi değilim. Bana bıçak çekerek para istemedi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müşteki annenin ifadelerinin çocuğunu kurtarmaya yönelik olduğuna karar vererek, sanık H.B'ye 'silahla yağma' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanık H.B.'bin tutukluluk halinin devamına karar verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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