Annesi Yoğun Bakıma Alınan Yeni Doğan Bebeği Babası Emzirdi!

ABD'de Maxamillian ve April Neubauer çiftinin zorlu bir doğum sonrası bebekleri oldu. Ancak anne April yoğun bakıma alındı. Minik bebeği emzirme görevi ise babaya düştü. Hemşirelerin yardımıyla takılan düzenek sayesinde bebeği, babası emzirdi.

ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAKLARINI SANIYORLARDI

Maxamillian ve April Neubauer kısa süre önce ilk çocuklarını kucaklarına aldılar. April Neubauer asla çocuk sahibi olamayacağını sanıyordu. Düzensiz periyotlara neden olan hormonsal bir rahatsızlığı vardı. Fakat, April hastalığın bir şekilde olumsuz etkilerini aşmayı başardı ve onun için acil ciltten cilde temas yöntemi ile bir doğum planı yapıldı. Ancak bazı komplikasyonlar oluştu ve April acil durum ile doğuma alındı. Doğumdan sonra April minik bebeği ile eşinden ayrıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

"DÜNAYADA BEBEĞİNİ ÖLDÜREN İLK BABA BENİM"

Baba Maxamillian ise o sırada bir hemşire tarafından yenidoğan bebeğini emzirmeye ikna oldu. Love What Matters, dergisine verdiği röportajda bu kararı nasıl aldığını şu sözlerle anlattı: "Oturdum ve cilt cilde ilk temas için gömleğimi açtım. Hemşire bana küçük formüller ile ilerlememiz gerektiğini söyledi; parmak ile besleme, başka seçenekler ve benzerleri... İlk olarak bir şekilde başladık. Daha sonra hemşire bana döndü ve "Onu gerçekten emzirmek ister misiniz?" diye sordu. İlk başta şaka yaptığını sandığımı itiraf etmeliyim. Ama bunu gerçekten mümkün olduğunu duyunca "Evet, mümkünse neden olmasın!" dedim. Artık şırınga tüplü bir meme ucum var. Hemşire bana gerçekten çok yardımcı oldu. Binlerce yıl düşünsem bebeğimi emzireceğim aklıma gelmezdi. Ne diyebilirim ki dünyada bebeğini emziren ilk baba benim!"