Annesi ve yeğenini bir hafta arayla kaybeden hemşire Alaçam, görevine devam etti
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Annesi ve yeğenini bir hafta arayla kaybeden hemşire Alaçam, görevine devam etti

Annesi ve yeğenini bir hafta arayla kaybeden hemşire Alaçam, görevine devam etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, annesini ve yeğenini bir hafta arayla kaybeden ve Didim'de Devlet Hastanesi'nde izin almadan görevine devam eden Hemşire Yeter Alaçam için "Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar" açıklaması yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, annesini ve yeğenini bir hafta arayla kaybeden ve Didim'de Devlet Hastanesi'nde izin almadan görevine devam eden Hemşire Yeter Alaçam için "Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar" açıklaması yaptı.

Bakan Koca, Hemşire Yeter Alaçam için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Didim'deki Devlet Hastanemizin Covid- 19 servisi ve aşılama biriminde çalışan Hemşire Yeter Alaçam, annesiyle yeğenini bir hafta arayla kaybetmesine rağmen, izin almadan, kısa süre sonra görevine devam etti. Salgını en iyi bilen, sağlıkçılar. Aşı olmanın, aşı yapmanın önemini de !" ifadelerini kaydetti.


Annesi ve yeğenini bir hafta arayla kaybeden hemşire Alaçam, görevine devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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