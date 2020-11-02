Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Elif Perinçek'in annesi ve ikiz ablaları da depremden 23 saat sonra enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı'da çöken Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.?Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

Haber: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı