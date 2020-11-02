Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı

02.11.2020 08:21 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:25
Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Elif Perinçek'in annesi ve ikiz ablaları da depremden 23 saat sonra enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı'da çöken Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.?Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı
İzmir'de bir kişi, 33 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'de bir kişi, 33 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı
Anne ve ikiz kızları sağ kurtarıldı, bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Anne ve ikiz kızları sağ kurtarıldı, bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Meral Akşener Geert Wilders Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Danla Bilic Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Adem Ljajic Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Cuma İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 08:25:29. #1.15#
title