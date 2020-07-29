ANNESİ VE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İÇİN İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANNESİ VE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İÇİN İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAKadıköy'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Tahsin Yüksekova hakkında, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANNESİ VE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İÇİN İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
29.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:11

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Tahsin Yüksekova hakkında, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Kadıköy'de 18 Ocak 2020 tarihinde cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Züifiye Yüksekova ve eşi Seyhan Yüksekova'yı silahla öldüren Tahsin Yüksekova hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tahsin Yüksekova hakkında iddianame hazırlandı. Sanık Tahsin Yüksekova'nın suç tarihinden 6 ay önce başka bir suçtan yattığı cezaevinden tahliye olduğu belirtilen iddianamede, sanık Yüksekova'nın eşi Seyhan Yüksekova ile aralarının açık olduğu ancak aynı evde yaşadıkları kaydedildi. NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİSanığın öldürdüğü annesi ve eşi ile ne gibi bir tartışma veya çekişme yaşadığının tespit edilemediği belirtilen iddianamede, "Muhtemelen aralarında para verip vermeme konusunda tartışmanın yaşandığı, ancak tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı suç tarihinde yasak silah ile şüphelinin olay yerine giderek önce eşi Seyhan'a 5 el ateş ederek öldürdüğü, annesi Zülfiye'ye 4 el ateş ederek öldürdüğü" bilgisine yer verildi. İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİOlay yerinden kaçan sanığın emniyet güçleri tarafından yakalandığı ve ardından tutuklandığı kaydedilen iddianamede, sanığın, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu 3. Sayfa
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Magazin
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik İlhan Cihaner Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Şeyma Subaşı Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Yılmaz Vural Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: ANNESİ VE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İÇİN İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 17:02:35. #1.15#
title