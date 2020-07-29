ANNESİ VE EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İÇİN İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAKadıköy'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Tahsin Yüksekova hakkında, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de çiçekçilik yapan eşi ve annesini öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Tahsin Yüksekova hakkında, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de 18 Ocak 2020 tarihinde cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Züifiye Yüksekova ve eşi Seyhan Yüksekova'yı silahla öldüren Tahsin Yüksekova hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tahsin Yüksekova hakkında iddianame hazırlandı. Sanık Tahsin Yüksekova'nın suç tarihinden 6 ay önce başka bir suçtan yattığı cezaevinden tahliye olduğu belirtilen iddianamede, sanık Yüksekova'nın eşi Seyhan Yüksekova ile aralarının açık olduğu ancak aynı evde yaşadıkları kaydedildi. NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİSanığın öldürdüğü annesi ve eşi ile ne gibi bir tartışma veya çekişme yaşadığının tespit edilemediği belirtilen iddianamede, "Muhtemelen aralarında para verip vermeme konusunda tartışmanın yaşandığı, ancak tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı suç tarihinde yasak silah ile şüphelinin olay yerine giderek önce eşi Seyhan'a 5 el ateş ederek öldürdüğü, annesi Zülfiye'ye 4 el ateş ederek öldürdüğü" bilgisine yer verildi. İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİOlay yerinden kaçan sanığın emniyet güçleri tarafından yakalandığı ve ardından tutuklandığı kaydedilen iddianamede, sanığın, "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Kaynak: DHA