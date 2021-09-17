Son dakika: ANNESİ VE AĞABEYİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN UĞUR BİROĞLU HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Eyüpsultan'da annesi Şükran ve ağabeyi Mesut Biroğlu'nu defalarca bıçaklayarak öldüren Uğur Biroğlu, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanık Biroğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Tutuklu sanık Biroğlu, Olayı hatırlamıyorum. Mutfaktan iki bıçak aldım, içeriye girdim sonrasını hatırlamıyorum dedi.

Eyüpsultan'da 26 Ocak'ta, annesi Şükran ile kardeşi Mesut Biroğlu'nu defalarca bıçaklayarak öldüren Uğur Biroğlu, canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoy ve kardeşi kasten öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Biroğlu, cezaevinden getirildi. Duruşmada, müştekiler Hayriye Demir ve Gülşah Aktaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

BENDE FİLM KOPTU

Savunmasında annesi ve ağabeyiyle aynı evde yaşadığını söyleyen tutuklu sanık Uğur Biroğlu Annem ve ağabeyim psikolojik baskı kurmaya başladı. Beni akıl hastanesine kapatmaya çalışıyorlardı. Olay günü sekiz sularında eve geldim, elimi yüzümü yıkadım ve klozette sigara kağıdında uyuşturucu madde sarılmıştı. Kime ait olduğu sordum annem, 'senden başka içen mi var ' dedi. Ben de film koptu, olayı hatırlamıyorum. Mutfaktan iki bıçak aldım. İçeriye girdim, sonrasını hatırlamıyorum dedi.

ANNEME VE ÖLEN AĞABEYİME SÜREKLİ BASKI UYGULUYORDU

Müşteki Hayriye Demir ise beyanında Anneme ve ölen ağabeyime sürekli baskı uyguluyordu. Ağabeyim Mesut'un kafasını daha önceleri kırdı. Sürekli dövüyordu, bu olaylar çok sayıda tekrar etti. Uyuşturucu kullandığı zaman kendini kaybediyor. Ben annemin sanığa deli hastanesine değil, normal hastaneye yatırmak istediğine tanık olmadım ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti öncesinde tedavi gördüğü hastanelere müzekkere yazılarak raporların istenmesine karar verdi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmeden heyet, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uğur Biroğlu'nun annesi Şükran Biroğlu ile ağabeyi Mesut Biroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla, canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoy ve kardeşi kasten öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.