Annesi uçağı kaçırmaması için aradı ama acı haberini aldı

07.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:50

Adana'da doğuştan kalbi delik olan 18 yaşındaki genç, annesi ve babası İstanbul'dayken evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce anne ve babası ayrılan Osman Melik Erkiş'in (18) annesi ve üvey babası İstanbul'a gitti. Erkiş de dün saat 16.30 uçağıyla İstanbul'a gidecekti Anne oğlunu 16.30'da uçağı olduğunu hatırlatmak için telefonla aradı ancak oğluna bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine anne komşularını arayıp, oğluna ulaşamadığını söyledi. Komşuları yedek anahtarla eve girdiklerinde Erkiş'i yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi. Bir süre sonra da polise haber verildi. Gencin doğuştan kalbi delik olduğu, bu nedenle ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA