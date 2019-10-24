24.10.2019 12:31

Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, madde bağımlısı olduğu belirtilen bir anne tarafından uyuşturucu madde verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde anneannesi E.Ç. tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne durumu ağır olarak getirilen 10 aylık M.Ç.Ç. adlı bebeği kontrol eden doktorlar bebeğin uyuşturucu madde aldığını belirledi. Hastanede bebeğe ilk müdahaleyi yapan hekimler diğer yandan da durumu polis ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan bebek buradan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkikler neticesinde çocuğa uyuşturucu madde verildiği tespit edilince polis ekipleri tarafından bebeğin annesi G.Ç. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.Y.'yi Sümer Mahallesi'ndeki bir ikamette yakalayarak gözaltına aldı.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyi olduğu, anne ile erkek arkadaşının sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Ailesi tarafından ihmal edilen çocuğun devlet koruması altına alınacağı belirtildi.

Kaynak: İHA