Annesi tarafından sokağa atılan çocuk: "Ağlayarak karakola sığındım"

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde velayeti anne ve babasında olan 15 yaşındaki çocuk, annesi tarafından beş parasız kovulduğunu iddia etti. 5 yıldır görüşemediği babasını karakolda gördüğünü söyleyen M.K.T. dakikalarca sarılarak ağladığını söyledi.

Mersin'de, iddiaya göre annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki M.K.T. 8 Nisan 2020 tarihinde kendisine sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokağa atıldığını söyledi. Gözleri dolarak başında geçenleri anlatan M.K.T. "Babam ve annem 5 yıldır ayrılar. Annem 5 yıl sürece babamla görüşmeme hiç izin vermedi. Biz babamı kötü bildik. 8 Nisan 2020 tarihinde ise annem bana 'ben evleneceğim, başının çaresine bak, evleneceğim adam seni istemiyor' diyerek evden kovdu. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokağa atıldım. 15 yaşında olmam nedeniyle ağlayarak polis karakoluna gittim. Ne yapacağımı bilemiyordum. Babamı aradım, 5 yıldır görüşemediğim babamla orada görüştük. Dakikalarca babama sarılarak ağladım, babam 'hiçbir şeyi kafana takma' dedi. Yaşımın küçük olduğunda hiçbir şeyin farkında değildim, babamı kötü biri olarak biliyordum. Babam bize her türlü desteğini sağladı" dedi.

"Üstüm aranarak evden kovuldum"

Annesi tarafından telefon, bilgisayar ve kişisel eşyalarına el konularak evden kovulduğunu anlatan M.K.T., "Annem, telefonumu bilgisayarımı ve eşyalarımı elinden alarak evden kovdu. Annem beni evde kovduğu zaman üstümü arayarak anahtarımı bile elimden aldı. Annem eski okulumdan alarak, okul ücretini ödemeyeceğini söyledi. Babama her şeyi anlattım, babam bana yeni kıyafet, bilgisayar, telefon ve her şeyimi aldı. Yeni bir özel okula yazdı, babama teşekkür ediyorum. Babamın bize yatırdığı nafakaya bile annem göz dikti. Bize gönderilen nafakaya icra koydurdu. Mantık olarak düşünülürse bana gelen nafakaya nasıl göz dikersin. Sen nasıl bir annesin. Seni anlayamıyorum. Kardeşim ve bana çok zulüm etti. Artık bizi rahat bırak. Sen nasıl bir annesin, hem çocuğunu okulda alıp, hem de 5 parasız evden kovabilirsin. Nasıl umursamazca davranabilirsin. Şu an kardeşimle hukuken görüşebilirim, ama izin vermiyorsun, kardeşimle görüşmeme izin ver. Beni ve kardeşimi artık rahat bırak, bize zulüm etmeyi de bırak. Burada yetkililere sesleniyorum benim ve kardeşimin sağlıklı bir geleceği olması için ikimizin de velayeti babama geçmesini istiyorum. Babam da bu konuda mücadele vereceğine inanıyorum. Kardeşimin annemle yaşamasını istemiyorum. Benim kıyafetlerimi, bilgisayarımı bana ulaşmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA