Annesi tarafından öldürülen minik Ali, Manisa'da toprağa verilecek DENİZLİ'de annesi tarafından boğularak öldürülen 4 yaşındaki Ali K., Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine gönderildi.

DENİZLİ'de annesi tarafından boğularak öldürülen 4 yaşındaki Ali K., Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Nagihan K., kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı gerekçesiyle oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı. Nagihan K.'nin basketbol antrenörü olduğu, astsubay olan eşinin İbrahim K.'nin Suriye'deki operasyonlarda görevli olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.'ANNE YAPMA' DEMİŞOğlu Ali K.'yı boğazını sıkarak öldürdükten sonra polise teslim olan basketbol antrenörü anne Nagihan K.'nın (30) ifadesi kan dondurdu. Anne, polisteki ifadesinde, oğlunu, bir kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı için öldürdüğünü söyledi. Nagihan K., küçük Ali'nin boğazını sıktığı sırada kendisine defalarca "Anne yapma" diye yalvarıp, kurtulmak için kollarını tırnaklarıyla çizdiğini de anlattı.TUTUKLANDIPsikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Nagihan K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nagihan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yaşamını yitiren Ali K.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alındı. Suriye'den gelen acılı baba İbrahim K. oğlunun tabutunu cenaze aracına taşıdı. Küçük Ali'nin babasının memleketi olan Manisa'nın Saruhanlı ilçesine götürülen cenazesinin bugün ikindide kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA