Annesi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annesi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Mamak ilçesinde annesi Öznur Aydın (55), tarafından öldürülen Meryem Atsak (23) ile çocukları Merve Atsak (1) ve Ömer İsmail Atsak (2) gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde annesi Öznur Aydın (55), tarafından öldürülen Meryem Atsak (23) ile çocukları Merve Atsak (1) ve Ömer İsmail Atsak (2) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde dün meydana gelen olayda Öznur Aydın, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yanına gelen kızı Meryem Atsak'la tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında evde bulunan eşine ait tabancayı alarak önce kızı Meryem Atsak'a, ardından torunları Merve ve Ömer İsmail'e ateş etti. Meryem Atsak ve çocukları, göğüslerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşleyen ve ağır yaralanan Öznur Aydın ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölen Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Anne ve çocukları için Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, olayla ilgili polisin ifadelerini alması ardından serbest bırakılan Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın, Meryem Atsak'en eşi Özgür Atsak ile diğer yakınları katıldı. Özgür Atsak, yan yana konulan eşi ve çocuklarının tabutlarının başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Ailenin diğer yakınları da tabutların başında göz yaşlarına boğuldu. Öznur Aydın'ın babası Bekir Bülbül de tabutların başında gözyaşı döktü. Öğle kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Annesi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Annesi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Annesi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Annesi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Annesi tarafından öldürülen Meryem ve 2 çocuğu toprağa verildi
Son dakika haberi | Annesi tarafından öldürülen Meryem ve 2 çocuğu toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürün ailesinin yeni doğacak bebeklerine Hatice Zeynep ismini verdi
Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Annesi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 15:26:31. #1.14#

title