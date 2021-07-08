Annesi tarafından öldürülen anne ve iki çocuğu toprağa verildi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde annesi Öznur Aydın (55), tarafından öldürülen Meryem Atsak (23) ile çocukları Merve Atsak (1) ve Ömer İsmail Atsak (2) gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde annesi Öznur Aydın (55), tarafından öldürülen Meryem Atsak (23) ile çocukları Merve Atsak (1) ve Ömer İsmail Atsak (2) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde dün meydana gelen olayda Öznur Aydın, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yanına gelen kızı Meryem Atsak'la tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında evde bulunan eşine ait tabancayı alarak önce kızı Meryem Atsak'a, ardından torunları Merve ve Ömer İsmail'e ateş etti. Meryem Atsak ve çocukları, göğüslerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşleyen ve ağır yaralanan Öznur Aydın ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölen Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Anne ve çocukları için Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, olayla ilgili polisin ifadelerini alması ardından serbest bırakılan Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın, Meryem Atsak'en eşi Özgür Atsak ile diğer yakınları katıldı. Özgür Atsak, yan yana konulan eşi ve çocuklarının tabutlarının başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Ailenin diğer yakınları da tabutların başında göz yaşlarına boğuldu. Öznur Aydın'ın babası Bekir Bülbül de tabutların başında gözyaşı döktü. Öğle kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı