Annesi sağlık çalışanı, babası polis olan Aybüke'ye sürpriz doğum günü kutlaması
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Annesi sağlık çalışanı, babası polis olan Aybüke'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Yalova'da annesi sağlık çalışanı, babası ise polis olan ilkokul öğrencisine öğretmenleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

23.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:44
Annesi sağlık çalışanı, babası polis olan Aybüke'ye sürpriz doğum günü kutlaması

Yalova'da annesi sağlık çalışanı, babası ise polis olan ilkokul öğrencisine öğretmenleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan doğumlu öğrencilere, öğretmen ve okul idarecileri aracılığıyla sürpriz doğum günü programları düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da program kapsamında babası polis, annesi sağlık çalışanı olan İsmetpaşa Mazlum Palabıyık İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Aybüke Nazen Ağırbaş'ın evine gitti.

Öğretmenlerinin de katıldığı ziyarette Yalova Belediyesine ait minibüsten şarkılar çalındı, yapılan anonsla Ağırbaş evinin önüne davet edildi. Ağırbaş, ailesiyle birlikte evinin önüne gelerek doğum günü pastasını üfledi. İl Milli Eğitim Müdürü Tosun ve öğretmenleri Ağırbaş'a hediyeler verdi.

Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde kutlayan öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, bu kapsamda 23 Nisan'da doğan Ağırbaş'a kutlama hazırladıklarını kaydetti.

Kutlamada sosyal mesafe kuralına uyulduğunun altını çizen Tosun, "Çocuğumuza evinin önünde kutlama yapıp hediyesini verdik. Çocuğumuzun babası polis, annesi ise hemşire. Dolayısıyla çocuklarıyla bu aralar çok fazla zaman ayıramıyorlar. Bizlere hizmet ediyorlar. Onlara da 'Allah kolaylık versin' diyoruz. Aybüke'ye de nice mutlu yıllar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah doya doya kucaklaştığımız bayramları da kutlayacağız"

Tedbirler nedeniyle öğrencilerle bir arada olamamalarına rağmen çocukların eğleneceği etkinlikler hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Tosun, şöyle konuştu:

"Belediyemizce hazırlanan ses yayın cihazlarıyla çocuk şarkılarını tüm mahallelerde dolaştırıyoruz. Çocuklarımızın bayraklarla eşlik etmesini istiyoruz. İnşallah doya doya kucaklaştığımız bayramları da kutlayacağız. Öncelikle polis, sağlık çalışanlarımızın çocuklarının bu dönemde daha fazla ilgiye ihtiyaçları var. Bugün ayrıca yetim ve öksüz çocuklarımızı da ziyaret edeceğiz. Onları mutlu etmek için uğraşacağız."

Doğum günü sürprizi karşısında çok duygulandığını anlatan anne Sevcan Ağırbaş ise "Bugüne kadar yaptığımız doğum günlerinden en güzeli bu oldu. Bizim ve kızımız için çok heyecan vericiydi. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Baba Şaban Ağırbaş da anlamlı bir günde kızının doğum gününün kutlanmasından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

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