Annesi ölen yavru kuşları evlat edindi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonundaki yuvada bulunan ve anneleri ölen iki kumru yavrusunu evlat edindiğini söyleyen öğretmen, yavru kuşları eliyle besliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinin balkonundaki yuvada bulunan ve anneleri ölen iki kumru yavrusunu evlat edindiğini söyleyen öğretmen, yavru kuşları eliyle besliyor.

Öğretmen Kadir Çıtırık, Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan evinin balkonuna yuva yapan kumru kuşunun iki yavrusunu kendisine evlat edindi. Yumurtadan çıkan ve bir süre annelerinin beslediği iki kumru yavrusunun annesi yuvaya gelmeyince Kadir Çıtırık yavruları yuvadan alarak kendisi beslemeye başladı. Yavruların bakımıyla tek tek ilgilenen Kadir Çıtırık hazırladığı mama ile yavru kuşları besliyor. Kuşların birine Cankuş diğerine Aliş ismini veren Kadir Çıtırık, "Benim 3 kızım vardı, bunları da evlat edindim 5 çocuğum oldu. Gerçekten hayvanları ailecek çok seviyoruz. Bu kuşların anneleri balkonumuza yuva yapmıştı. Sonra yumurta bıraktı. Ailecek bir kuşun oluşumunu takip ediyorduk bizim için de güzel oldu. Kuşlar yumurtadan çıktı. Anne kumru onları besliyordu. Ancak son 2-3 gündür kuş yuvaya dönmeyince muhtemelen öldüğünü düşündük. Yavrular zor durumdaydı biz de onları aldık bu şekilde elimle besliyorum. Kuşları evlat edindik. Bu yavrular büyüyünce onları doğaya bırakacağız" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA