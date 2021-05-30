Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor
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Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor

Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda doğum sırasında annesini kaybeden yavru dağ keçisine, bol süt vermesiyle bilinen Saanen keçisi annelik yapıyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda doğum sırasında annesini kaybeden yavru dağ keçisine, bol süt vermesiyle bilinen Saanen keçisi annelik yapıyor.

Antalya'da bir ay önce doğum sırasında annesini kaybeden dağ keçisi yavrusuna, mavi gözleriyle bilinen İsviçre'nin Saanen Vadisi'nde yetişen bir süt keçi ırkı olan Saanen keçisi annelik ediyor.  Doğumun ardından sürüsündeki diğer dağ keçisi annelerinin dışladığı ve emzirmediği yavru dağ keçisi, Saanen keçisinden süt emip güçleniyor. Bakıcısı Kadir Orhan'ın peşini bir an bırakmayan yavru keçi, beslenme saatlerinde Saanen keçisinin yanına yaklaşıp süt içiyor. Ardından bakıcısıyla birlikte doğal yaşam parkını dolaşan sevimli yavru, büyüyüp yetişkin dağ keçilerinin arasında yerini alacağı günü bekliyor.

Yavru keçiyle çok iyi anlaştıklarını anlatan Kadir Orhan, "Beslenme saatinde ona yardımcı oluyorum. Günün geri kalan kısmında benimle birlikte yaşam alanlarını dolaşıyor, ben çalışırken gölgede oturup beni bekliyor" dedi.

Yavrunun ihtiyaçlarıyla ilgilenildiğini ve beslenmesinin sürekli takip edildiğini anlatan Veteriner Hekim Damla Atay ise "Bizleri ailesi sanıyor. Diğer dişi keçiler dışladığı için bir süre beslenmekte zorlandı. Dişi Saanen keçisini ona anne olarak seçtik. Bakıcımızın ısrarıyla ilk etapta isteksiz emzirdi ama sonra o da alıştı. Dişi Saanen kendi yavrusunu emzirdikten sonra dağ keçisi yavrusunu emziriyor. Renk farkları bariz ortada ama artık bunu umursamıyorlar" diye konuştu.


Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor
Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor
Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor
Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor
Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor
Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor
Annesi ölen yavru dağ keçisini, Saanen keçisi emziriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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