Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
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Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar

Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde besici Ferit Atakul (47), 2 ay önce dünyaya gelen ve doğum sırasında annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde besici Ferit Atakul (47), 2 ay önce dünyaya gelen ve doğum sırasında annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor. Atakul, 'Deniz' adını verdikleri kuzuyu ailenin ferdi olarak gördüklerini söyledi. 

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Alkanat Mahallesi'nde 16 yıldır hayvancılık yapan 5 çocuk babası Ferit Atakul, 2 ay önce dünyaya gelirken annesini kaybeden kuzunun bakımını çocuklarıyla birlikte üstlendi. Soğuk havalarda evinde sobanın yanında ısıttığı 'Deniz' adını verdiği kuzuyu, inek sütü ile günde 3 kez biberonla beslediğini anlatan Atakul, "Yaşaması için veteriner ile görüştük. Bize inek sütü ile besleyebileceğimizi söyledi. Her sabah kahvaltıdan önce ineğin sütünü sağıp, Deniz'e biberonla veriyoruz. İlk 15 gün çok özen gösterdik. Evde sobanın yanında bakmaya çalıştık, şimdi çok iyi. Diğerleri ile birlikte çayıra bırakıyoruz. Küçük oğlum Recep Tayip Erdoğan ve kızım Hafsasu kuzuya büyük emek veriyorlar. Onlara çok alıştı, biz de onu ailenin ferdi olarak görüyoruz. Deniz evimizin neşe kaynağı oldu" dedi. 


Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar
Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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