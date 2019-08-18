18.08.2019 20:21

Annesi kurtarmaya çalışırken ölmüştü, kızı da hayatını kaybetti

Annesinin kurtarmak için öldüğü kızı da hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da boğularak ölenlerin sayısı 3 oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölüne giren çocuklarını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden 2 anneden sonra hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan 13 yaşındaki Büşra Nur Beden de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girmiş ve dibe batan çocuklarını kurtarmak isteyen Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden de suya atlamıştı. Olayın ardından çocuklarını kurtarmak isteyen iki anne de hayatını kaybetmiş, çocuklar ise hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 13 yaşındaki Büşra Nur Beden de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA