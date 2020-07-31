Annesi koronavirüsten ölen gazeteci: Annenizi, babanızı bayramda evden dışarı göndermeyin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Annesi koronavirüsten ölen gazeteci: Annenizi, babanızı bayramda evden dışarı göndermeyin

Annesi koronavirüsten ölen gazeteci: Annenizi, babanızı bayramda evden dışarı göndermeyinKONYA'da, annesi Sultan Büyükeken'i (62) koronavirüs hastalığı sonucu kaybeden yerel gazetenin yazı işleri müdürü İbrahim Büyükeken, anne acısının büyük bir acı olduğunu belirtti.

31.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:39

Annesi koronavirüsten ölen gazeteci: Annenizi, babanızı bayramda evden dışarı göndermeyin

KONYA'da, annesi Sultan Büyükeken'i (62) koronavirüs hastalığı sonucu kaybeden yerel gazetenin yazı işleri müdürü İbrahim Büyükeken, anne acısının büyük bir acı olduğunu belirtti. Kimsenin anne ve babasının bayramda evden dışarı çıkmasına ve ziyaretçi kabul etmesine izin vermemesi konusunda çağrıda bulunan Büyükeken, "Varsın size kızsınlar, küssünler, kırılsınlar, ağlasınlar. Anne acısı, çok büyük acı' 'dedi.

Kentte yerel yayın yapan Merhaba Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İbrahim Büyükeken'in, koronavirüs tedavisi gören annesi Sultan Büyükeken (62), 22 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Annesinin cenazesini gözyaşları içinde ailesinden 15 kişinin katılımıyla özel kıyafetler giyerek defneden İbrahim Büyükeken, herkesin anne ve babasını, başta bayramlaşmalar olmak üzere düğünlere, nişanlara ve taziyelere göndermemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Annesinin koronavirüse yakalandığı süreci anlatan Büyükeken, şunları söyledi: "Mart ayında ülkemizde pandemi süreci başladığında ailem Karaman'daki evimizden köyümüzdeki eve geldiler. Ben her gün telefonla arıyordum, 'Köyden dışarı çıkmayın cenazelere, düğünlere, taziyelere gitmeyin, telefonla taziyelerinizi bildirin' diyordum. Yaşlılar için ölüm riski daha fazla diye belki on defa, belki yüz defa anlattım. Hatta geçen halamın oğlu vefat etti. Ben 'Siz gitmeyin, evde kalın telefonla taziyenizi bildirin' dedim. Tabi bizim yaşlılarımızda insani hassasiyetler daha yüksek. Onlar için taziyeye gitmemek büyük bir ayıp ve eksiklik gibi. Ben Konya'da olduğum için gittiklerinden haberim olmadı. Ancak taziye evi kabul etmemiş. Bunun üzerine Karaman'daki ablamın evine gidiyorlar. O gün de ablam hastalanmış ve doktora gidiyor, doktor 'Seninki gribal enfeksiyon korkmana gerek yok' diyor. Ablam eve tekrar geri dönüyor ve anneme hasta olduğunu söylüyor. Ben durumu öğrenince ablamı aradım. Ablama, 'Sen hastasın, annem niye orada' dedim. O da 'Gribal enfeksiyon' dedi. Ama yine ben anneme, 'Anne sen oradan hemen çık' dedim. Ben bunu anladım ama doktorların dediğine daha çok güvenmiş. Sonra Konya'daki köyümüzdeki eve geliyorlar. Birkaç gün sonra öksürük başlıyor. Ben hemen doktora gitmeleri konusunda uyarmama rağmen, ihmal ediyorlar ve sonra hastaneye kaldırıyor Orada biraz tedavi görüyor ve yoğun bakımda kalbi yetmemiş ve vefat etti."

'SİZE KIRILSINLAR, KÜSSÜNLER AMA SİZ GÖNDERMEYİN'

Pandemi sürecinde herkesin anne ve babasını daha çok korumak zorunda olduğunu ifade eden Büyükeken, "Biz evlatlık görevimizi yaptık ama eksik yaptık. Keşke daha çok uyarsaydık. Yaşlılarımıza laf anlatmak çok zor. O geleneksel yapıyı bozmak istemiyorlar. Bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu anlamak istemiyorlar. Kronik rahatsızlığı varsa, yaşı ileriyse, bayramda evden dışarı gitmelerine izin vermeyin. Ziyaretçi de kabul etmeyin. Telefonla bayram tebriklerini iletsinler. Bu dönem çok hassas bir dönem. Bu dönemde biz kendimizden çok anne ve babalarımızı korumak zorundayız. Bunda hepimizin büyük sorumluluğu var. Bu ara taziyeler ve cenazelerde olacak. Ölüm hepimiz için bir gerçek. Annenizi, babanızı, düğünlere, nişanlara, cenazelere göndermeyin. Varsın size kızsınlar, küssünler, kırılsınlar, ağlasınlar. Anne acısı çok büyük acı. Hepimiz yaşayacağız. Ben yaşadım, arkadaşlarım yaşıyor. İnsan için yaşayacağı en büyük acı bu. Onları bu süreçte koruyalım" diye konuştu.

Annesinin cenazesin defin işlemlerine de koronavirüs nedeniyle fazla kişinin katılamadığını ifade eden Büyükeken, "Bu dönemde bir yakınını kaybettiğinde cenazeye katılım çok düşük oluyor. Normalde 2000 kişi olabilirdi ama 200 kişi anca vardı. Kendi köyümüz vardı. Çünkü hastalıktan dolayı birinci derece yakınları defnediyor ve 15 kişi defnettik. Bu süreçte ölmekte büyük bir şansızlık ama kader bu. Ailemde iki ablam, küçük kardeşim ve yeğenim iyileşti. Babamın tedavisi devam ediyor. Durumu iyi çok şükür. Köyümüzde çok kişi bu hastalığa yakalandı. Amcamın oğlunun eşi yakalandı. Kimisi Karaman'da fabrikada yakalanmış, kimi umreden ilk gelenlerden yakalanmış. O yüzden bu dönemde çok dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Annesi koronavirüsten ölen gazeteci: Annenizi, babanızı bayramda evden dışarı göndermeyin

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Politika
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Politika
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti 3. Sayfa
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Pınar Gültekin Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Dilan Çıtak Kerem Bursin İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Bodrum Avrupa Yangın
Şu an buradasınız: Annesi koronavirüsten ölen gazeteci: Annenizi, babanızı bayramda evden dışarı göndermeyin - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 13:07:43. #1.14#
title