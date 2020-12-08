Annesi kaybeden yavru köpeklere süt anne
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Annesi kaybeden yavru köpeklere süt anne

08.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:59
Annesi kaybeden yavru köpeklere süt anne

Annelerini kaybeden 5 yavru köpeği bulunduğu yerden alarak rehabilitasyon merkezine getiren ve burada tüm müdahalelerini yapan Adıyaman Belediyesi, yavru köpeklerin barınaktaki başka bir anne köpeğin süt annelik yapması ile hayata tutundu.

Annelerini kaybeden 5 yavru köpeği bulunduğu yerden alarak rehabilitasyon merkezine getiren ve burada tüm müdahalelerini yapan Adıyaman Belediyesi, yavru köpeklerin barınaktaki başka bir anne köpeğin süt annelik yapması ile hayata tutundu.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz duyarlı bir vatandaşın ihbarı neticesinde annelerini kaybeden 5 yavru köpeği bulunduğu yerden alarak Rehabilitasyon Merkezine götürüp, burada tüm bakım ve aşılamalarını gerçekleştirdi.

Yavru köpeklerin son durumu hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, yavru köpeklerin merkezde bulunan başka bir anne köpeğin süt annelik yapmasıyla hayata tutunduğunu söyledi.

Yavruların sağlık durumunun da çok iyi olduğunu söyleyen yetkililer, "Ekiplerimiz, geçtiğimiz günlerde duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı neticesinde annesiz kalan 5 yavru köpeği merkezimize getirerek, tedavi altına almıştı. Tüm bakımları ve aşıları yapılan yavrular müdahale ile hayatta kalmayı başarmıştı. Şu an da merkezde bulunan başka bir anne köpek tarafından süt annelik yapılan yavrularımızın beslenmesi de gayet iyi. Sağlıklı bir şekilde yaşamını süren yavrular sahiplendirilecek" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Annesi kaybeden yavru köpeklere süt anne
Annesi kaybeden yavru köpeklere süt anne

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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