Annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun "Nisan", doğal ortamına alıştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun "Nisan", doğal ortamına alıştırılıyor

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu "Nisan", veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor.

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu "Nisan", veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren, Doğu Akdeniz'in en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip doğa parkının üyelerinden babun maymunu "Nazo"nun dünyaya getirdiği yavru, doğumun ardından annesi tarafından istenmeyince koruma altına alındı.

"Nisan" adı verilen yavrunun bakımı için özel yaşam alanı oluşturuldu. Kuvöze alınan ve biberonla beslenen "Nisan", 8 haftalık oldu. Veterinerler artık "Nisan"ı hayvanat bahçesinin yeşil alanlarına da çıkararak doğal ortamına alışması için çaba gösteriyor.

"Nisan", doğa park içerisinde, gününü birlikte geçirdiği oyuncağını da yanından ayırmıyor.

"Bizim için artık çok özel"

Tarsus Doğa Parkı Müdürü veteriner hekim Nilay Serpin, AA muhabirine, "Nazo"nun ilk yavrusu gibi ikinci yavrusunu da kabul etmediğini gözlemledikleri anda "Nisan"ı annesinden ayırmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Yavrunun beslenmesini ve bakımını üstelendiklerini anlatan Serpin, "Dönem dönem annesi kabullenebilir mi diye denemeler yaptık ancak annesi kabullenmedi, dolayısıyla artık tamamen bizimle yaşıyor. Bizim için artık çok özel. Buranın maskotu oldu. Çok sempatik bir hayvan. Biz ona alışırken, o da bize alışıyor, gayet iyi anlaşıyoruz." dedi.

Serpin, ilerleyen süreçte "Nisan"ın ziyaretçilerle tanışmasını istediklerini de ifade etti.

Doğa parkındaki keçinin sütüyle besleniyor

Veteriner sağlık teknikeri Ümit Güngör de "Nisan"a annesinin yokluğunu hissettirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Nisan" ile kısa sürede iyi bir iletişim kurdukları ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Doğa parkında yetişen keçinin sütünü sağıp biberon yardımıyla besliyoruz. Gece beslenmesi için de nöbetçi bir arkadaşımız bulunuyor. Bir bebeğe nasıl bakılıyorsa, ona da aynı değeri veriyoruz. İlgi, alaka ve şefkat gösteriyoruz. Sağlık durumu ve beslenmesi gayet iyi. Şu an meyve ve sebze de vermeye başladık. Yavaş yavaş doğasına geçişlerini yapıyoruz. Kendisi de biz de mutlu oluyoruz. Doğasında olan şeyleri eksiksiz şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Doğal ortamına döndüğünde zorluk çekmemesi için neler yapıp yapamayacağını öğretmeye çalışıyoruz."

Annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun 'Nisan', doğal ortamına alıştırılıyor
Annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun 'Nisan', doğal ortamına alıştırılıyor
Annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun 'Nisan', doğal ortamına alıştırılıyor
Annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun 'Nisan', doğal ortamına alıştırılıyor
Annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun 'Nisan', doğal ortamına alıştırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Annesi kabullenmeyince kuvözde büyütülen yavru maymun "Nisan", doğal ortamına alıştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:54:23. #1.15#

title