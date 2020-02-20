Annesi ile tartışan babasını bıçaklayarak öldüren çocuk tahliye edildi

20.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:05

Antalya'da annesiyle tartışan babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki lise öğrencisi hakkında karar verildi. Duruşmada ağlayarak, "Ben babamı isteyerek öldürmedim" diyen sanık, ilk olarak 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. İndirim uygulayan mahkeme heyeti, ardından sanığın tahliyesine karar verdi.



Olay, 14 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yakını için bankadan kredi çeken Halil İbrahim B. (48), taksitlerin ödenmemesi nedeniyle eşi Hatice B. ile tartıştı. Anne ve babasının tartıştığını gören S.B. (16), annesiyle tartışmaması konusunda babasına uyarıda bulundu. Uyarının kavgaya dönüşmesinin ardından S.B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan baba Halil B. kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti. Baba Halil B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki S.B. ise tutuklandı.



S.B.'nin yargılanmasına devam edilirken, Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.B., annesi Hatice B., yakınları ve taraf avukatları katıldı. Babasını isteyerek öldürmediğini söyleyen sanık ağlayarak, "Çok pişmanım. Okuluma devam etmek istiyorum. Ailemi çok özledim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk olarak sanığın 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına karar verdi. Daha sonra indirim uygulayan heyet, cezayı önce 20 yıla, ardından da olay tarihinde sanığın 18 yaşından küçük olması sebebiyle indirime giderek, 13 yıl 4 aya indirdi.



TCK'nın 31/3 maddesinin son cümlesine göre yaşı nedeniyle sanığa verilecek cezanın 12 yıldan fazla olmayacağı göz önünde bulundurularak ceza 12 yıla, ardından takdir indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla düşürdü. Heyet son olarak sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyesine karar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA