Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü - Haberler
Kozlu, Genç

Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediyesinde Hukuk işlerinde çalışan 29 yaşındaki Emine Gök kansere yenik düştü.

10.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:58
Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediyesinde Hukuk işlerinde çalışan 29 yaşındaki Emine Gök kansere yenik düştü. Annesi ile aynı kaderi paylaşan genç kızın ani ölümü herkesi yasa boğdu.

Zonguldak Kozlu İlçesinde belediyede hukuk işlerinde görev yapan 29 yaşındaki Emine Gök mide kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Emine Gök için Kozlu Aziziye caminde tören düzelendi. Törene, belediye çalışanları ve genç kızın sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Belediye çalışanı Emine Gök'ün annesi Neriman Gök'ün de bir buçuk sene önce aynı hastalıktan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kozlu 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Hakkı Taşkın, gencin ölümünün herkesi yasa boğduğunu ifade ederek "Genç bir kardeşimizi kaybettik. Kendisi sevilen bir insandı ölümü hepimizi yasa boğdu. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce aynı rahatsızlıktan annesi kaybettik. Mahallemizin sevilen insanlarındandı genç olması ayrı önem taşıyor. Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin" şeklinde konuştu.

Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Radamel Falcao Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Annesi ile aynı kaderi yaşadı, genç yaşında kanserden öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 16:55:50. #1.14#