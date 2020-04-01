Annesi için 150 kilometre geliyor ama sarılamadan dönüyor Samsun'da bir öğretmen "evde kal" çağrısına uyan annesi için günaşırı 150 kilometre yol geliyor ama ona sarılamadan geri dönüyor.

Samsun'da bir öğretmen "evde kal" çağrısına uyan annesi için günaşırı 150 kilometre yol geliyor ama ona sarılamadan geri dönüyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlara evde kal çağrıları yapılıyor. Alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların da sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Bu gruptaki vatandaşlar için oluşturulan vefa sosyal destek timleri ihtiyaçları evlere kadar getiriyor.

Samsun'dan bir öğretmen ise annesi için uzun bir yoldan gelerek evlatlık görevini yerine getiriyor. Atakum ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Nihal Atay, korona virüsünden korunmak için son 2 haftadır evden dışarı çıkmıyor. Anne Atay'ın ihtiyaçlarını Ladik ilçesinde oturan ve öğretmen olan oğlu karşılıyor. Annesi için iki günde bir 150 km yol gidip gelen 50 yaşındaki Eyüp Atay adeta bir vefa örneği gösteriyor. Annesinin sağlığı için eve girip oturmuyor. Market ihtiyaçları sosyal mesafeye dikkat etmek için camdan alıp veriliyor. Örnek olacak bir davranış gösteren anne ve oğul eldiven ve maske kullanarak görüşüyor. 2 haftadır birbirlerine sarılamıyor. Oğul Atay en çok annesine sarılmayı özlüyor.

"Kendisini görüyorum ama en çok sarılmayı özledim"

Eyüp Atay, "Ben Ladik'te oturuyorum. Annemin ihtiyacı var mı yok mu diye günaşırı gidip geliyorum. Kendisi 15 gündür evde. Bir ihtiyacı varsa ben karşılıyorum ama kesinlikle temas kurmuyoruz. Anneme sarılma hasretindeyim. Kendisini görüyorum ama en çok sarılmayı özledim. Poşetlere bile el değmiyoruz. Poşetten poşete aktarıyoruz. Kendisi de eldiven takıyor. Sağlığı olsun da benim için yeterli. Bu zor şartlarda ailemizin yanında olmak biz evlatların görevi. Büyüklerimize evde kal diyoruz" dedi.

Anne Nihal Atay ise, "Bu olaylardan dolayı dışarı çıkmıyorum. 'Evde kal' sloganına uyuyorum. Oğlum da çevremdekiler de hiç yalnız bırakmıyorlar. İhtiyaçlarımı gelip soruyorlar. Bir şey alıp verirken eldiven takarak hijyene dikkat ediyorum. Ben de oğluma sarılmayı özledim. Biz zaten çok birbirine sarılan öpen bir aileydik. Şimdi hep hasret kaldık. İnşallah bu günler tez zamanda geçer. İnşallah Allah sonumuzu iyi getirir. Devletimize milletimize sağlık afiyet versin" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA