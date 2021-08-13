Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim Adana'ya geldi
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Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim Adana'ya geldi

Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim Adana'ya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fatih Terim ise aldığı haber üzerine Adana'ya geldi.

Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'in hastaneye kaldırılması sebebiyle, Galatasaray'ın İskoçya'daki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan St. Johnstone maçı sonrası Adana'ya geldi.

Nuriye Terim'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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