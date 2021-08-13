Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim Adana'ya geldi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fatih Terim ise aldığı haber üzerine Adana'ya geldi.
Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'in hastaneye kaldırılması sebebiyle, Galatasaray'ın İskoçya'daki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan St. Johnstone maçı sonrası Adana'ya geldi.
Nuriye Terim'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı