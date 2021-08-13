Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi
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Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi

Annesi hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Adana'ya geldi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Annesinin rahatsızlığı haber alan Fatih Terim, öğle saatlerinde Adana'ya geldi.

Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'in hastaneye kaldırılması sebebiyle, Galatasaray'ın İskoçya'daki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan St. Johnstone maçı sonrası Adana'ya geldi.Düşme sonrası oluşan kırık nedeniyle ameliyet edildiği öğrenilen Nuriye Terim'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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