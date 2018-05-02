Yaşlı Kadın Kamyonun Altında Kaldı, Kızının Gözleri Önünde Can Verdi
Yalova'da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kamyonun altında kalarak, kızının gözleri önünde can verdi.
Yalova'da karşıdan karşıya geçen yaşlı kadın, kendisini fark etmeyen kamyonun altında kalarak can verdi.
YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kızı N.A ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mualla Anık (80), Çınarcık istikametinden gelen İlhami A. (36) idaresindeki kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
KAMYON ŞOFÖRÜ YAŞLI KADINI GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Kızı N.A. ise kazadan kılpayı ile kurtuldu. Kamyon şoförünün yaşlı kadını görmediğini söylediği öğrenildi.
OLAY YERİNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza sonrası bulvarda trafik dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerinde yapılan tespitler sonrasında yaşlı kadının cesedi cenaze aracına konularak Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
-
Ölüm elbet gelir bir şekilde.. lakin kızının gözü önünde olması da , kaldırılması güç bir durum.. geride kalanlara Allah sabırlar versin.. valide hanıma da Allah rahmet eylesin..Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
Kamyon kullananların çoğu(dikkatli olanlara lafım yok)çok hızlı gidiyor ,şehir içinde bile..Yazık değil mi şimdi bu vefat edene?Üzücü bir durum..Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
-
Buyuk aracların dıbınden gecmeyın şoför goremezCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ALLAH AİLESİNE SEVENLERİNE SABIR İHSAN EYLESİN. RABBİM GANİ GANİ RAHMET EYLESİN. NİNEMİZİN MEKANI CENNET BAHÇELERİ OLSUN İNŞALLAH.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Allah ailesine acıya dayanma gücü versin. Ana acısı kolay acı değildir. Mekanı cennet olur inşallah..Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır