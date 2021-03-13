Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi
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Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi

13.03.2021 01:16 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:29

Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdiİZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen Ali A., eşi, annesi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada evi ateşe verdi.

Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen Ali A., eşi, annesi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evi ateşe verdiği ileri sürülen Ali A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi
Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi
Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi
Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi
Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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