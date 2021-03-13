Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi
13.03.2021 01:16 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:29
Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdiİZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen Ali A., eşi, annesi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada evi ateşe verdi.
Annesi, eşi ve çocukları evdeyken evi ateşe verdi
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen Ali A., eşi, annesi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evi ateşe verdiği ileri sürülen Ali A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı