SPOR Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, 18 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

SPOR Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, 18 yaşında Türkiye şampiyonu olduEda Ebru NANECİ - Can ÇUBUKÇIOĞLU / İZMİR, (DHA)İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan 18 milli sporcu Burçak Şenman, 3 yaşında başladığı cimnastikte şimdiden 32 madalya ve 14 kupanın sahibi oldu.

SPOR Annesi 'enerji atsın' diye başlattı, 18 yaşında Türkiye şampiyonu oldu

Eda Ebru NANECİ - Can ÇUBUKÇIOĞLU/ İZMİR, (DHA)

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan 18 milli sporcu Burçak Şenman, 3 yaşında başladığı cimnastikte şimdiden 32 madalya ve 14 kupanın sahibi oldu. Günde 8 saat antrenman yapan Şenman, çocukken çok hareketli ve yaramaz olduğunu belirterek, 'Annem, 'kızım enerjisini atıp, sakinleşsin' diyerek spora göndermiş. Cimnastikte yetenekli olduğumu ise antrenörlerim keşfetti' dedi.

İzmir'de yaşayan Burçak Şenman (18), 3 yaşında başladığı cimnastik dalında 11 yaşında Milli Takım'a girmenin gururunu yaşadı. Türkiye genelinde yarışmalarda çok sayıda ödül kazanan Şenman, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası'nda Milli Takım ile birincilik elde etti. Şenman, 2019'da ise bireysel olarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Hem ritmik hem de aerobik cimnastik yapan Şenman, Uluslararası Ritmik Cimnastik Çevrim İçi Şampiyonası'nda da birinci oldu. Günde 8 saat antrenman yapan Şenman, düzenli olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucu spordaki başarısını derslerine de taşıdı. Geçtiğimiz yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı'nı kazanan Şenman, son olarak 26 Mart'ta düzenlenen Bakü Cimnastik Şampiyonluk Yarışması'nda birincilik elde etti. Günde 8 saat antrenman yapan Şenman, cimnastikte uluslararası yeni başarıları hedefliyor.

'YARAMAZ OLDUĞUNUZ İÇİN ANNEM CİMNASTİĞE YÖNLENDİRMİŞ'

Annesinin yönlendirmesi sonucu cimnastik sporu ile tanıştığını belirten Şenman, "Cimnastik sporuna 3 yaşında Manisa'da başladım. İzmir'e taşındıktan sonra daha profesyonel antrenörlerle çalışmaya başladım. İlk olarak aerobik cimnastikle başladım ve Milli Takım'a girdim. Spora annem teşvik etti. Henüz 3 yaşındayken çok yaramaz olduğum için enerjimi atmayım diye beni cimnastiğe göndermiş. 11 yaşında Aerobik Cimnastik Milli Takımı'na girdim. Başarılarımı devam ettirip branşımı değiştirdim ve ritmik cimnastiğe geçtim. Günde 8 saat çalışıyorum. Cimnastik çalışmalarımı derslerimle birlikte yürütmeye alıştım, çünkü düzenli çalışıyorum, dakik bir insan olduğumu söyleyebilirim. Dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. 32 madalya ve 14 kupam var" dedi.

'MADALYA VE KUPALARININ BİR KISMI AĞIR HASAR ALAN EVLERİNDE KALDI'

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bornova ilçesindeki evlerinin ağır hasar aldığını belirten Şenman, "Eve girebilmemiz için bize verilen yarım saat süre içerisinde tüm kupa ve madalyaları alamadım. Bize evden eşyalarımızı alabilmemiz için yarım saat verildi ve o süre içinde hepsini toparlayamadım. 11 sene Bornova'da yaşadım ve tüm antrenmanlarımı Bornova'da yapıyordum. Tüm anılarımız o evdeydi. Madalyalarım ve kupalarımın da bir kısmı evde kaldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı