Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin'in doğum gününü polisler kutladı
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Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin'in doğum gününü polisler kutladı

Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin'in doğum gününü polisler kutladı
30.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:14

Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin'in doğum gününü polisler kutladı Sivas'ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Ecrin'in, doğum gününü İstanbul'da yaşayan annesinin isteği üzerine polis ekipleri kutladı Sivas'ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan...

Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin'in doğum gününü polisler kutladı

Sivas'ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Ecrin'in, doğum gününü İstanbul'da yaşayan annesinin isteği üzerine polis ekipleri kutladı

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Ecrin'in, doğum gününü İstanbul'da yaşayan annesinin isteği üzerine polis ekipleri kutladı.

İstanbul'da yaşayan Melek Akkuş, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında memleketine gelemeyince kızının doğum gününün kutlanması için Kangal Polis Merkezi Amirliğini arayarak yardım istedi. Annenin isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, Ecrin Akkuş'un doğum gününü kutlamak için mumlarla süsledikleri pasta ile babaannesinin evine gitti. Polis ekiplerinin sürprizi ile karşılaşan küçük kız, sürpriz doğum günü karşısında şaşkınlık yaşadı. Minik Ecrin, doğum günü pastasının mumlarını polis memurlarıyla birlikte üfledi.

Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin'in doğum gününü polisler kutladı

Kaynak: İHA

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