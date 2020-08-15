Annesi cep telefonunu alınca kızıp evden çıktı, kulübenin önünde uyurken bulundu SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde annesi cep telefonunu alınca kızıp evden çıkan, akşam da dönmeyen 15 yaşındaki H.Ç., evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir kulübenin önünde uyurken bulundu.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde annesi cep telefonunu alınca kızıp evden çıkan, akşam da dönmeyen 15 yaşındaki H.Ç., evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir kulübenin önünde uyurken bulundu.

Pamukova ilçesi Kazımiye Mahallesi'nde oturan H.T., kızı H.Ç.'nin cep telefonunu, çok fazla zaman geçirdiği için aldı. Buna kızan H.Ç. evden çıktı. H.T. akşam oğlu eve dönmeyince, durumu jandarmaya bildirdi. 9 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 iz köpeği ile arama çalışması başlatan AFAD'a, 7 kişilik UMKE ile 8 kişilik jandarma personeli de katıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla H.Ç., saat 01.00 sıralarında evlerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir kulübenin girişinde uyurken bulundu.Sağlık kontrolü için ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne götürülen H.Ç. buradaki kontrollerinin ardından daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA