Annesi, babası tarafından kezzapla öldürülen kız: Annemin gözü, ağzı, kulakları erimişti

04.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:34

ANTALYA'da 2 yıl önce eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan Bünyamin Bardakçı (53), hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen Asiye Güzel'in kızı H.B. (17), "Dışarıya çıktığımda annemin yüzü, gözü, ağzı, kulakları erimişti. Annem bana 'baban beni yaktı' gibi sözler sarf etti" dedi.

Konya'da otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Antalya'nın Alanya ilçesine taşındı. Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti.

Kaynak: DHA