Annesi arkadaşı tarafından katledilen genç adam İHA'ya konuştu

Afyonkarahisar'da annesinin boğazını keserek öldüren şahsın geçtiğimiz aylarda 10 bin TL borç verdiği arkadaşı olduğu ortaya çıkan genç adamın adeta dünyası başına yıkıldı. Olaydan dolayı soruşturma kapsamında 'anne katili' damgası yiyip yaklaşık 1 ay boyunca cezaevinde yatan şahıs şimdi katillerin en ağır cezayı almasını istiyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde geçtiğimiz 25 Ocak'ta 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulunmuştu. Olayın ardından kadının oğlu Ahmet Evlice ve kayınbiraderi B.E. şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış daha sonrada gözaltı sürelerinin dolmasıyla tutuklanmışlardı. Olayın aydınlatılmasıyla yaşlı kadını katledenin oğlu Ahmet Evlice'nin arkadaşı Fatih Arısoy olduğu ve olayda Emre Kaya'nın da gözcülük ettiği olay öncesi de M. Ç.'nin de planlama aşamasında olduğu zanlılar tarafından itiraf edilmişti.

"Annemi görünce şok geçirdim, anneni kesmişsin dediler"

Katil zanlılarının bulunmasıyla amcası ile birlikte serbest bırakılan Ahmet Evlice olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Polislerin annesini kestiğini söylediğinde şok yaşadığını belirten Ahmet Evlice şu ifadelere yer verdi:

"O gün sabah saat 9 buçukta evden ayrıldım kahvaltıyı yaptıktan sonra. Dükkana geldim. Saat 11'e çeyrek kala ağabeyim aradı altını aldım diye. Telefonu kapattıktan sonra siparişler vardı onları yetiştirdim. Daha sonra annem aradı ve ağabeyin dedi altını almış getirmiş dedi. Tamam anne dedim hapını falan attın mı dedim, attım dedi kapattık. Saat 17.30'a kadar arkadaşlarla birlikte dükkanda oturduk. Annem beni normalde arardı aramadı bende merak ettim. 5 buçuktan itibaren arka arkaya aramaya başladım. Sonra saat 18.00'da yanıma arkadayım geldi ve bana ne oldu diye sordu. Bende annem açmadı kalp krizi falan geçirir şüpheleniyorum dedim ve 18.15'ta eve gittim. Eve girdiğim annemi hunharca katletmişler. Boğazını ve kafasını bezle sarmışlar. Ben de anneme anne dedim elledim annemin nefes almadığını fark ettim ve o anda şok geçirmişim. Polisler geldi beni aldı. Şak geçirdiğim için boğazının kesilmiş olduğunu göremedim. Ben boğulmuş zannettim. Ben şok geçirince karakolda söylediler 'anneni kesmişsin' diye."

"Hapiste intihar etmeyi düşündüm"

Şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığında annesinin cenazesine katılamadığını belirterek, bunun bir evlada verilebilecek ceza olduğunu aktırdı. Hapiste intihar etmeyi daha düşündüğünü söyleyen Evlice, "Gözaltı süreci benim için çok zor geçti. Annemin cenazesine katılamadım. Bir evlada verilecek en büyük ceza bu oldu. Daha sonra suçum günahım olmadığı halde hapishaneye girdim. Orada bir gün bile yatmak ölüm. Kendimi öldürmeyi dahi düşündüm orada" dedi.

"Annemi katledenlerin arkadaşlarım olduğunu öğrenince dünyam yıkıldı"

Annesini katleden arkadaşına birkaç ay önce 10 bin TL borç verdiğini belirten Evlice, "Annemi katledenlerin arkadaşlarım olduğunu öğrenince dünyam yıkıldı" diyerek annesinin boğazını kesen şahsa çok iyilik yaptığını söyledi. Acılı evlat Evlice, "Fatih'e o kadar iyilik yaptım ağabey borç para ver bana dedi 10 bin lira çıkardım verdim. Ağabey 2 ay sonra öderim dedi tamam dedim. Dükkanına çiğ köfte alamıyordu yardım ediyordum. Ayran geliyordu bana ağabey 3 koli ayran ver bana, 5 kolu ayran ver bana diyordu veriyordum. Her türlü iyiliği yaptım. İyiliğe karşılık bunu yapmış. O zamanlar 10 bin TL borç istemişti, ben de evden getireyim vereyim demiştim. Bir sohbet esnasında kendisi de vardı dedim ki benim evlenme param hazır, bilezikleri aldım demiştim onları unutmamış" diye konuştu.

Olayı kısa sürede aydınlatan Afyonkarahisar emniyetine teşekkür eden Evlice, katilerin en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. - AFYONKARAHİSAR