Annesi altın beğenirken çocuğu yüzük tablasını böyle çaldı Annesi altın beğenirken çocuğu yüzük tablasını böyle çaldı Kuyumcudaki altın yüzük tablası çalınması güvenlik kamerasında Yüzük tablasını çalan şahıslar yakalanınca İHA ekibine saldırma istedi Denizli'de annesi ve bir akrabası ile kuyumcu dükkanına giren 16 yaşındaki kız çocuğu anneleri...

Annesi altın beğenirken çocuğu yüzük tablasını böyle çaldı

Kuyumcudaki altın yüzük tablası çalınması güvenlik kamerasında

Yüzük tablasını çalan şahıslar yakalanınca İHA ekibine saldırma istedi

DENİZLİ - Denizli'de annesi ve bir akrabası ile kuyumcu dükkanına giren 16 yaşındaki kız çocuğu anneleri altın beğenirken içerisinde çok sayıda altın yüzüğün bulunduğu tablayı çaldı. Hırsızlık anının anbean güvenlik kameralarına yansıdığı olayda şahısların kendilerini görüntüleyen İHA ekibine ise terlik ve taşla saldırmaya çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda, dükkana yanlarında bulunan iki çocuk ile giren iki kadın esnaftan yönce şeklinde altın kolye istedi. Ardından aldığı ürünün parasını veren kadınlar diğer altınlara da bakmak istedi. Kadınlar esnafı konuşturup dikkatini dağıtınca, yaşı 16 yaşında olduğu öğrenilen kız çocuğu ise bir anda çalışanların giriş çıkış için kullandığı tezgah boşluğuna yönelip eğilerek dolap içerisindeki altın yüzük dolu tablayı çaldı. Çaldığı tablayı çocuk sonrasında ise yanında yetirdiği hırkasının arasına sarıp, koltuğunun altına gizledi. Birkaç dakika daha dükkanda duran şahıslar ardından hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıktı.

Kuyumcu olayı fark edip şahısların arkasında koşarak yakaladı!

Kadın ve çocuklar dükkandan çıktıktan sonra gösterdiği ürünleri dolaba yerleştirmeye başlayan kuyumcu Faruk Kocabıyık, yüzük tablasının yerinde olmadığını görünce hemen kadınların arkasından çıkıp birkaç dükkan ilerde şahısları durdurup çevre esnaftan da yardım alarak kaçmalarını engelledi. Sonrasında ise esnafın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gazetecilere saldırmak isteyen şahısları polis durdurdu

Olay yerine gelen ekipleri 2'si küçük yaştaki çocuk ile birlikte 2'si kadın toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar o sırada kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı ekibine ise taş ve terlikle saldırmaya çalıştı. Bunu gören polis ekipleri ise şahısları önledi. Şahısların ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

"Arkalarından koşup yakaladık"

Dükkanında yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Faruk Kocabıyık, dükkana gelen şahısların öcne alışveriş yapmak istediklerini sonrasında ise birkaç ürün aldıklarını belirtti. Aldıkları ürünün parasını verdiklerini kaydeden Kocabıyık, "Sonrasında ise biri oradan yüzük tablasını eğilip aldı. Biz onlar çıktıktan sonra durumu fark ettik. Arkalarından koşup yakaladık. Tablamızı geri aldık" dedi.

Kaynak: İHA