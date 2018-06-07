Talihsiz Genç, Annesi, Ablası ve Anneannesi Tarafından Aç Bırakılarak Ölüme Terk Edildi

İngiltere'nin Leeds şehrinde, 18 yaşındaki Jordan Burling annesi, ablası ve anneannesi tarafından açlığa mahkum edilerek ölüme terk edildi. Talihsiz gencin cesedi bulunduğunda yaklaşık 38 kilogram civarındaydı.

VÜCUDU YARALAR İÇİNDEYDİ

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından kirli bir şişme yatağın üzerinde, kirli bir bez giymiş halde ve vücudu yaralarla kaplı olarak bulunan çocuğun, adeta çürümeye terk edildiği anlaşıldı. Yetersiz beslenme ve hareketsizlik sonucu vücudunda yaralar oluşan genç, enfeksiyon ile boğuşarak can verdi.

KAMPLARDAKİ MAHKUMLARA BENZETİLDİ

Leeds Polisi'nim Çarşamba günü yaptığı duyuruda, talihsiz genç İkinci Dünya Savaşı imha kamplarında tutulan mahkumlara benzetildi.

ÇANTADA BEBEK CESEDİ DE BULUNDU

45 yaşındaki anne Dawn Cranston, 25 yaşındaki kız kardeş Abigail Burling ve anneanne Denise Cranston, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca annenin sırt çantasının içinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

ŞOKE EDİCİ MANZARA

Sağlık görevlileri karşılaştıkları manzaranın, şok edici ve rahatsızlık verici olduğunu, gencin pijamasının altına kirli bir bez bağlanmış bir halde ve çaresiz bir vaziyette adeta eriyip bitmiş olduğunu söyledi.

16 YAŞINDA OKULDA ALMIŞLARDI

18 yaşındaki gencin anlaşılamayan nedenlerle ailesi tarafından çürüyerek ölüme terk edildiği açıklanırken ölümünün arkasında bundan başka herhangi bir sebep olmadığı ifade edildi. Gencin 16 yaşında ailesi tarafından okuldan alınana kadar son derece normal bir hayat sürdüğü belirtildi. Jordan daha sonra evde eğitim görmeye başlamıştı.

SESSİZ KALDILAR

Polis evdeki bilgisayarda, genç çocuğun ölümünden sekiz hafta önce yapılmış ve bu tarz hareketsizlik kaynaklı enfekte olmuş yaraların tedavisi ile ilgili aramalar yapıldığını tespit etti.

Bulunan bebek kemiklerinin anne Dawn Craston'ın geçmiş bir hamileliğine ait olduğu anlaşıldı. Üç kadın da suçlamalar karşısında sessizliklerini korumayı tercih etti.