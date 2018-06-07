Talihsiz Genç, Annesi, Ablası ve Anneannesi Tarafından Aç Bırakılarak Ölüme Terk Edildi
İngiltere'de annesi, ablası ve anneannesi tarafından aç bırakılan ve vücudundaki yaralarla adeta çürümeye terk edilen 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, aile olay hakkındaki sessizliğini korudu.
İngiltere'nin Leeds şehrinde, 18 yaşındaki Jordan Burling annesi, ablası ve anneannesi tarafından açlığa mahkum edilerek ölüme terk edildi. Talihsiz gencin cesedi bulunduğunda yaklaşık 38 kilogram civarındaydı.
VÜCUDU YARALAR İÇİNDEYDİ
Eve gelen sağlık ekipleri tarafından kirli bir şişme yatağın üzerinde, kirli bir bez giymiş halde ve vücudu yaralarla kaplı olarak bulunan çocuğun, adeta çürümeye terk edildiği anlaşıldı. Yetersiz beslenme ve hareketsizlik sonucu vücudunda yaralar oluşan genç, enfeksiyon ile boğuşarak can verdi.
KAMPLARDAKİ MAHKUMLARA BENZETİLDİ
Leeds Polisi'nim Çarşamba günü yaptığı duyuruda, talihsiz genç İkinci Dünya Savaşı imha kamplarında tutulan mahkumlara benzetildi.
ÇANTADA BEBEK CESEDİ DE BULUNDU
45 yaşındaki anne Dawn Cranston, 25 yaşındaki kız kardeş Abigail Burling ve anneanne Denise Cranston, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca annenin sırt çantasının içinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.
ŞOKE EDİCİ MANZARA
Sağlık görevlileri karşılaştıkları manzaranın, şok edici ve rahatsızlık verici olduğunu, gencin pijamasının altına kirli bir bez bağlanmış bir halde ve çaresiz bir vaziyette adeta eriyip bitmiş olduğunu söyledi.
16 YAŞINDA OKULDA ALMIŞLARDI
18 yaşındaki gencin anlaşılamayan nedenlerle ailesi tarafından çürüyerek ölüme terk edildiği açıklanırken ölümünün arkasında bundan başka herhangi bir sebep olmadığı ifade edildi. Gencin 16 yaşında ailesi tarafından okuldan alınana kadar son derece normal bir hayat sürdüğü belirtildi. Jordan daha sonra evde eğitim görmeye başlamıştı.
SESSİZ KALDILAR
Polis evdeki bilgisayarda, genç çocuğun ölümünden sekiz hafta önce yapılmış ve bu tarz hareketsizlik kaynaklı enfekte olmuş yaraların tedavisi ile ilgili aramalar yapıldığını tespit etti.
Bulunan bebek kemiklerinin anne Dawn Craston'ın geçmiş bir hamileliğine ait olduğu anlaşıldı. Üç kadın da suçlamalar karşısında sessizliklerini korumayı tercih etti.
-
bunlar ne ayak ya, sapkın mıdırlar satanist midirler ne oldukları belli değil vicdansızların.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Her şeydir. Avrupa da olurda turkiyede olmaz çünkü biz her zama yardım sever misafir per. İnsanın halinden anlayan yoksulluga önem veren bir milletiz. Sen avrupada git birine açım diye ekmek veya bir kuruş isde bakalım hırsız var diye seni polise teslim eder.Cevap Yaz 5 4 Yayından KaldırPOTURCUK: Hadi lan ordan geçen gün belediye iftar verdi kavurma pilav için millet birbirini yiyecekti nerdeyse.1 Yayından KaldırMUAHAREM VATİKAN PAPAZI: ozaman pariste işin ne madem karnın tok dön ana vatana2 Yayından Kaldır
-
Çocuguna bakamayacak olanların,Anne baba olmalarına devlet müsade etmemelidir.Devlete bu konuda çok büyük görev düşmektedir.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır