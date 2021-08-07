ANNESİ, 14 YAŞINDAKİ KIZINI ODASINDA SİLAHLA VURULMUŞ BULDU

DİYARBAKIR'da A.K. adlı kadın, kızı H.K.?yi (14) odasında karnından tabancayla vurulmuş buldu.

DİYARBAKIR'da A.K. adlı kadın, kızı H.K.?yi (14) odasında karnından tabancayla vurulmuş buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K., tedaviye alındı.

Olay, dün Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. A.K., çatıda iş yaptığı sırada, alt kattan silah sesi duydu. Hemen aşağı inen A.K., kızı H.K.?yi odasında karnından tabancayla vurulmuş buldu. Annenin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı H.K.?yi ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı. H.K.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı