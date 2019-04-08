Annenin vahşeti kardeşin vicdan azabıyla ortaya çıktı... Öldürdü, buzdolabında sakladı, sonra da gömdü

2 çocuk annesi doğan ilk bebeğini kordon ile boğarak öldürdü

Kokmaması için bebeğini 3 gün buzdolabında saklayan anne, sonrada bebeğin cesedini evin bodrumuna gömdürdü

6 yıl önce yaşanan olay kadının bebeği gömdürdüğü kardeşinin vicdan azabı ile ortaya çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 çocuk annesi Fatma B, göbek bağı ile boğduğu bebeğini bodruma gömüldü. Olay, bebeği gömen ve kadının kardeşi olan Mehmet A'nın çektiği vicdan azabı nedeniyle 6 yıl sonra ortaya çıktı

Gaziantep'te 2013 yılında yaşanan olayda iddiaya göre 16 yaşında olan ve tekstil atölyesinde çalışan Fatma B, buradaki patronu F.H. ile girdiği yasak ilişki sonucu hamile kaldı. Evde doğum yapan Fatma B, bebeğini göbek bağı ile boğarak öldü. Cesedin kokmaması için 3 gün boyunca evdeki buzdolabında bebeğini saklayan Fatma B, o zamanlar 14 yaşında olan kardeşi Mehmet A'dan yardım istedi. Annenin talebi üzerine Mehmet A, çocuğun cesedini evin bodrumuna gömdü.

Vicdan azabına dayanamadı ihbar etti

Yaşanan feci olayın ardından 6 yıl sonra Mehmet A, çektiği vicdan azabına dayanamayarak, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kendisini ve ablasını ihbar etti.Çektiği vicdan azabı nedeniyle yaşanılanları itiraf ettiğini belirten Mehmet A'nın ifadeleri üzerine Gaziantep Emniyet müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, harekete geçti.

Bebeğin kemikleri bulundu

Ekipler, savcılık izinlerinin ardından Mehmet A'nın söylediği adreste bulunan evin bodrumunda kazı çalışması başlattı. Şahsın gösterdiği bölgede kazı yapan ekipler, kısa sürede bebeğin kemiklerine ulaştı. Mehmet A'yı gözaltına alan ekipler, 3 yıl önce evlenen ve Aktoprak mahallesinde yaşayan Fatma A'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, kadını da gözaltına aldı.

Evli ve 2 çocuk sahibi olan Fatma B, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA