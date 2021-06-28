Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı
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Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı

Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi dolayısıyla pek çok kişi yatırım yapıp iş yapmaktan çekinirken Aydın'da 20 yaşındaki Beyhan Yılmaz girişimci ruhu ve çalışkanlığını annesinin tecrübesi ile birleştirip Efeler'e yeni bir iş yeri kazandırdı.

Pandemi dolayısıyla pek çok kişi yatırım yapıp iş yapmaktan çekinirken Aydın'da 20 yaşındaki Beyhan Yılmaz girişimci ruhu ve çalışkanlığını annesinin tecrübesi ile birleştirip Efeler'e yeni bir iş yeri kazandırdı.

Aydın'da Oral Kuruyemiş firmasının bünyesinde yıllarca çalışan Belgin Kavçin, kuruyemiş sektöründe elde ettiği tecrübeyi kızı Beyhan Yılmaz'a aktardı. Yılmaz da, annesinin desteği ile Oral Kuruyemiş'in şubesini hizmete açtı.

Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde hizmete giren şubenin açılış törenine Aydın Bakkallar Odası Başkanı İlyas Seçkin, PTT Aydın eski Müdürü Ali Pekel, iş adamı Bekir Değirmenci, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan PTT Aydın eski Müdürü Ali Pekel, Belgin Kavçin ve kızına iş yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Seçkin de, "Bu zorlu süreçte elini taşın altına sokma cesareti gösteren esnaf kardeşimizi tebrik ediyorum. Tüm Aydın halkımızı da, kendisinden alışveriş yapmaya davet ediyorum" dedi.

İş yeri sahibi Beyhan Yılmaz'ın annesi Belgin Kavçin ise, 1984 yılından beri kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren firma bünyesinde yıllarca çalıştığını belirterek, "Yıllarca tecrübe edindiğim kuruyemiş sektöründe, Oral Kuruyemiş ailesinin bir parçası olarak, genç girişimci kızım Beyhan Yılmaz ile birlikte iş yeri açmanın mutluluğunu yaşıyorum. 'Kadın varsa umut vardır' diyerek çıktığımız bu yolda, Aydın halkımıza hizmet vermekten gurur duyuyorum. Ürenlerimiz lezzetli, kaliteli ve tazelidir. 1 gün değil, 365 gün özel tatlar ile buluşturacağımız halkımızı, lezzetlerimizden tatmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyhan Yılmaz, iş yerini açmasına verdiği destekten dolayı annesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından, kuruyemişin yanı sıra şekerleme, çikolata ve kahve çeşitlerinin bulunduğu iş yerinin açılışı yapıldı. Davetliler, açılışı yapılan dükkanı gezip tadım yaparak beğenilerini dile getirdiler. - AYDIN

Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı
Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı
Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı
Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Annenin tecrübesi ile kızının çalışkanlığı Aydın'a yeni bir iş yeri kazandırdı - Haberler Ekonomi
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