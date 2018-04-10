Annenin İki Çocuğunu Öldürüp İntihara Kalkışması

Gaziantep'te cinnet getiren anneleri tarafından bıçaklanarak öldürülen iki kardeş toprağa verildi.



Merkez Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle anne Özlem Karacalıoğlu (23) tarafından uydukları sırada bıçaklanarak öldürülen çocukları Mustafa (5) ve Ayşe Karacalıoğlu'nun (3), Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlandı.



Çocukların naaşları Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta memuru baba Cuma Karacalıoğlu'na teslim edildi.



Baba ile çocukların dedesi Yaşar Uzunoğlu, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Büyük üzüntü yaşayan ve sürekli çocuklarının ismini sayıklayan babayı, burada mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

Mustafa ve Ayşe'nin cenazeleri Cerityeniyapan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisini süren anne Özlem Karacalıoğlu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Anne, dün gece Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde 5 yaşındaki oğlu Mustafa ve 3 yaşındaki kızı Ayşe Karacalıoğlu'nu uyurken bıçaklamış, daha sonra evin terasından aşağıya atlaması sonucu ağır yaralanmıştı.



Çocukların, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlenmişti.