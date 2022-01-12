Son dakika haberleri... Annenin ihbarıyla oğlunun yasaklı ırk köpeği barınağa yerleştirildi - Haberler
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Son dakika haberleri... Annenin ihbarıyla oğlunun yasaklı ırk köpeği barınağa yerleştirildi

AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, annenin ihbarı üzerine oğlunun yasaklı ırk köpeği barınağa yerleştirildi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da, annenin ihbarı üzerine oğlunun yasaklı ırk köpeği barınağa yerleştirildi.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yaşayan Müne Bakaç, oğlunun yasaklı ırk köpek beslediğini İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine ihbar etti.

Polis, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ihbar edilen adrese giderek pitbull cinsi köpeği kulübesinden kontrollü şekilde çıkarıp hayvan barınağına götürdü.

Müne Bakaç, gazetecilere, oğlunun köpeği sokakta bulduğunu söyledi.

Yasaklı ırk olması nedeniyle oğlunun bu köpeğe bakmasını istemediğini belirten Bakaç, "O bakıyordu, ben bakmasını istemedim. Hamile olduğunu duyunca ekipleri aradım. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler, köpeği aldılar. Çok korktum, gece çok havlıyordu. Mahalledeki çocuklar da korkuyordu." diye konuştu.

Son dakika haberleri... Annenin ihbarıyla oğlunun yasaklı ırk köpeği barınağa yerleştirildi

Son dakika haberleri... Annenin ihbarıyla oğlunun yasaklı ırk köpeği barınağa yerleştirildi

Son dakika haberleri... Annenin ihbarıyla oğlunun yasaklı ırk köpeği barınağa yerleştirildi

Son dakika haberleri... Annenin ihbarıyla oğlunun yasaklı ırk köpeği barınağa yerleştirildi

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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