Annenin evlat acısı yürekleri yaktı

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Muhammet Berat Büyükce'nin annesi, oğlunun sınıfındaki sırasına oturup fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

17 Aralık Cuma günü okuldan çıktıktan sonra eve giderken Emine K.'nin (39) kullandığı 01 D 1728 plakalı otomobilin altında kalarak feci şekilde can veren Muhammet Berat Büyükce'nin Lütfiye Ali Şadi Çelik Ortaokulu'ndaki sırası çiçeklerle donatıldı. Muhammet Berat'ın fotoğrafı sırasına konulurken, anne Şirin Büyükce de sırasına oturarak fotoğrafına sarıldığı oğlu için gözyaşı döktü.

Muhammet Berat Büyükce için dualar edildi. O anda sınıf arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

Amca Ertuğrul Büyükce, kazayı duyduklarında şok olduklarını ifade ederek, "4 sene önce babasını kalp krizinden kaybetmiştik. Abimizin emaneti idi. Evladımızdan farkı yoktu. Çok üzgünüz. Mahkemenin bu konuda da savcılığın tutuklama talebi ile sevk etmesine rağmen adli kontrolle serbest kalmasına çok üzüldük. Keşke acımızı hafifletseler. Tutuksuz yargılanması bizim canımızı daha da çok yaktı" dedi.

Amca Cumali Büyükce ise, "Kazadır olur. Allah verdi Allah alır. Benim içim yanıyor. Annesi ne halde. Sürücünün ilk gün tutuklanmaması çok üzücü. Adaletten beklentim tutuklansın. Aynı gün serbest kalmasına karşıyız. Niye serbest kaldı. Hakime hanım sizin çocuğunuz olsa serbest bırakacak mıydınız? Siz de annesiniz. Böyle adalet olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Amcalardan Mithat Büyükce ise sürücünün adli kontrolle serbest kalmasının kendilerini bir kez daha yıktığını ifade ederek, "Yeğenimin ablası ve annesi hala öldüğüne inanmıyor rüyada olduğunu düşüyor. Oğlunun bugün sırasını süsledi. Oğlunu okuldan alacağını söylüyor. Cuma günü oğluna hazırladığı tepsideki yemek duruyor. Hakime hanımın evladının başına gelse serbest bırakır mıydı? Anne bitkisel hayatta Cuma gününden beri ağzına bir gram bir şey koyamadı. Hayatından endişe ediyoruz. Şiddetli yağmurda evladının mezarına gitti sen kalk oğlum ıslanma diyor? Bari ailenin acısı hafifleyene kadar tutuklu kalsaydı. Biz adalete devletimize güveniyoruz ne gerekirse yapılacağına eminiz" diye konuştu. - ADANA