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Annenin eve kilitlediği çocuklar yangından son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Annenin eve kilitlediği çocuklar yangından son anda kurtarıldı

Gaziantep'te bir kadın, 3 çocuğunu eve kilitleyip misafirliğe gittikten sonra evde yangın çıktı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir kadın, 3 çocuğunu eve kilitleyip misafirliğe gittikten sonra evde yangın çıktı. Yangın sonrası çocuklar evde mahsur kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, içeride mahsur kalan çocukları kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Dülükbaba Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir anne, 3 çocuğunu eve kilitleyerek misafirliğe gitti. Evde yalnız kalan çocuklar, oyun oynarken bir anda bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangın sonrası evde kilitli kalan çocukların çığlığını duyan çevredeki vatandaşlar, çocukları kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra durum, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çocukları itfaiye ekipleri ile vatandaşlar kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, evin bir odasında kilitli kalan çocukları demir parmaklıkları kırarak kurtardıktan sonra evde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir yara almayan ancak büyük korku ve panik yaşayan çocuklar ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından komşulara teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Annenin eve kilitlediği çocuklar yangından son anda kurtarıldı

Annenin eve kilitlediği çocuklar yangından son anda kurtarıldı

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