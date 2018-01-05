Annenin Eve Kilitlediği 3 Çocukla Babalarını İtfaiye Kurtardı

ANTALYA'da L.B. adlı kadın, hakkında uzaklaştırma kararı olan kocası M.B. ile 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Baba ve 3 çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.



Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan 8 katlı sitenin 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre uzaklaştırması olmasına rağmen eve giden M.B'yi, eşi L.B. içeri aldı. Bir süre sonra L.B., 3'ü de erkek olan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki çocukları ile eşinin üzerine kapıyı kilitleyip evden ayrıldı.



Uzun süre çocuklarıyla evde kilitli kalan M.B., polisi arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler, kilitli kapıyı açamayınca çilingir istedi. Bir süre bekleyen polis, itfaiye merdiveni yardımıyla evin penceresinden önce 3 çocuğu, daha sonra M.B'yi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol edilen 3 çocuk ve M.B., polis merkezine götürüldü.



Çiftin sürekli kavga ettiğini, durumdan rahatsız olduklarını belirten komşuları, "Daha dün akşam karakolluk oldular. Geceyi polis merkezinde geçirdiler" dedi.



- Antalya