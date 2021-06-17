Annenin çocuğuna işkencesi kamerada
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Annenin çocuğuna işkencesi kamerada

Annenin çocuğuna işkencesi kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla 26 yaşındaki anne gözaltına alındı.

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla 26 yaşındaki anne gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, baba T.Ö. 4 yıl önce Ö.Ö. ile dini nikah kıydı. Daha sonra işi nedeniyle İngiltere'ye giden T.Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye annesi tarafından işkence edildiğini öğrendi. Baba T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri anne Ö.Ö.'nün Kayseri'de olduğunu belirledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anne Ö.Ö.'yü Talas ilçesinde gözaltına aldı.

Zorla hap ve sigara içirmiş

Baba T.Ö.'nün elde ettiği görüntülerde anne Ö.Ö.'nün Y.T.'ye zorla hap ve sigara içirdiği görülüyor. Görüntülerin ne zaman kaydedildiği bilinmiyor. - KAYSERİ

Annenin çocuğuna işkencesi kamerada
Annenin çocuğuna işkencesi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çocuğuna sigara içirdi, ölmesi için ilaç verdi, bir de o anları kayda aldı
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