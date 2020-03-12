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Sabah, Anne, Güncel

Annemle Babam Sınıfta!

Fransız yazar Luc Blanvillain'in kaleme aldığı Annemle Babam Sınıfta! macera ve komedinin eksik olmadığı bir okul, aile ve büyüme romanı.

12.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:25
Annemle Babam Sınıfta!

Annemle babam sınıfımda. Üstelik buna bizzat ben yol açtım. Daha dün akşam, ikisi de otuz altı yaşındaydı ve normal birer anne-babam vardı. Bu sabah on bir yaşındalar... Uyanıp da, dev pijamalarının içinde kaybolmuş şu iki çocuğu gördüğümde, elbette durumu hemen kavrayamadım.

Okul! Her şeyin orada başladığını çözdüm. Altıncı sınıftan nefret ediyordum. Annemle babamsa, durumu anlayıp basit bir çözüm bulmak, mesela beni dünya seyahatine çıkarmak yerine, şu anda benim yaşımda olmak için neler vermeyeceklerini söyleyip duruyorlardı. Cevabım hep aynıydı: ''Dediğiniz olursa görürüm sizi.'' Şansımı fazla zorlamış olmalıyım. Dileğim kabul olmuştu.

"Annemle babam sınıfımda.

Duyarlı kimselerden özür dilerim; ancak gerçeği saptırmadan, olduğu gibi aktarmayı tercih ediyorum.

Buna bizzat ben yol açtım.

Daha dün akşam, ikisi de otuz altı yaşındaydı. Normal bir annem ve babam vardı. Bu sabah on bir yaşındalar…

Yine de bütün kabahatin bende olmadığının altını çizmeliyim. Ebeveynlerimle her zaman layıkıyla ilgilendim. Okullar açıldığında, elimi bırakırken sıcak gözyaşlarına boğulan annemi daima avuttum. Akşamlarım uykudan önce, babamın bana aynı hikâyeyi topu topu üç kez okumasına izin verdim. Oysa iyi bir hikâye, hele de uzun ve yalnız bir gecenin ardından beş-altı kez, her karakteri farklı şekilde seslendirilerek okunmalıdır. Bunu herkes bilir.

Aslında, belki de fazla yumuşak başlıydım.

Umarım burada anlatacaklarım, okumaya cesaret edeceklere bir ders olur. Ebeveynlerin eğitimi son derece zorlu bir iş. Dikkatiniz bir an bile dağılmamalı. Dizginleri biraz saldınız mı, felaket başınıza çöküverir. Haber bile vermeksizin.

Başıma gelen tam da buydu işte. "

Luc Blanvillain 1967'de Fransa'nın Poitiers kentinde doğan Luc Blanvillain'in yazmaya olan ilgisi çocukluğunda başladı. Orléans ve Tours'da edebiyat okuduktan sonra Fransızca öğretmenliğine başladı. Her yaştan okur için farklı türlerde eserler kaleme alan yazarın ilk romanı Olaf chez les Langre 2008'de yayımlandı. Bugün yazarlıkla birlikte öğretmenliği de sürdüren Blanvillain üç çocuk babası. "Dünya benim en büyük esin kaynağım. Sadece onun azıcık daha hızlı dönmesini sağlıyor ya da onu ekseninden birazcık kaydırıyorum," diyen yazar, romanlarında öğrenci, öğretmen ve ebeveyn ilişkilerine değinmeyi seviyor.

Kaynak: Bültenler

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