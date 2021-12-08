Annemizi Saklarken 'Dündar' Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında, nereli? Kutsi dizileri ve filmleri - Haberler
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Annemizi Saklarken 'Dündar' Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında, nereli? Kutsi dizileri ve filmleri

Annemizi Saklarken 'Dündar' Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında, nereli? Kutsi dizileri ve filmleri
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STAR TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Annemizi Saklarken adlı dizide rol alan isimlerden biri de Kutsi oluyor. Annemizi Saklarken dizisinde Dündar karakterini canlandıran Kutsi kimdir? Annemizi Saklarken Dündar Demir gerçek adı nedir? Kutsi kaç yaşında, nereli? Kutsi dizileri ve filmleri

Annemizi Saklarken'Dündar' Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin yeni dizisi ''Annemizi Saklarken'' güçlü oyuncu kadrosu ile yakında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin ilk fragmanı da yayınlandı. Dündar karakterini canlandıran Kutsi kimdir? Annemizi Saklarken Dündar gerçek adı nedir?

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan'ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.

8 Aralık tarihinde ekranlara ilk kez gelecek olan Annemizi Saklarken adlı dizide Dündar karakterini canlandıran isim Kutsi oluyor.

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır. Kutsi 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini canlandırmaktadır. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi" 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı.22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Deniz karakterini canlandırmıştır. 2019 yılından beri TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol almaktadır.

YılAlbüm AdıŞirket
Ekim 2000
Aşk Payını Aldı
 Erol Köse Production
Ağustos 2005
Sana Ne
2006
Kördüğüm ( Petek Dinçöz ile)
Nisan 2007
Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor
2008
Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim
Nisan 2010
Bambaşka
Poll Production
Mart 2013
Bilmem Anlatabildim mi?
Temmuz 2017
Mavi
Sinema ve TV Filmleri
Yıl Başlık Rolü Kanal
2006-2009 Doktorlar Levent Atahanlı Show TV
2009-2010 Kahramanlar Yiğit Özkan
2012-2014 Huzur Sokağı Bilal Ocak atv
2013 VeliahtJüri
2015 Beyaz Yalan Demir Güner Show TV
2016 Kırgın Çiçekler Konuk Oyuncu atv
Kalbimdeki Deniz Mirat Yavuz FOX
2019-2021 Benim Adım Melek Halil Şirhan TRT 1
2021- Annemizi Saklarken Star TV

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