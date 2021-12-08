Annemizi Saklarken 'Dündar' Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında, nereli? Kutsi dizileri ve filmleri

Annemizi Saklarken'Dündar' Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin yeni dizisi ''Annemizi Saklarken'' güçlü oyuncu kadrosu ile yakında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin ilk fragmanı da yayınlandı. Dündar karakterini canlandıran Kutsi kimdir? Annemizi Saklarken Dündar gerçek adı nedir?

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan'ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN DÜNDAR KİMDİR?

8 Aralık tarihinde ekranlara ilk kez gelecek olan Annemizi Saklarken adlı dizide Dündar karakterini canlandıran isim Kutsi oluyor.

KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusu. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır. Kutsi 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazandı. Uzun bir ara veren ve bu arada çok iyi şarkılar yapan Kutsi, 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkarttı.

Bir kız kardeşi olan Kutsi, Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.

KUTSİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kutsi oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.

Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır. Huzur Sokağı isimli dizide "Bilal" karakterini canlandırmaktadır. Sanatçının yeni albümü "Bilmem Anlatabildim Mi" 18 Mart 2013 tarihinde çıkmıştır. 2015 yılında Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide Demir Güner karakterini canlandırmıştır. Yeni dizisinde Kutsi'ye Deniz Baysal eşlik ediyordu. Dizi düşük reytingler yüzünden yayından kaldırıldı.22 Ekim 2016 tarihinde Fox TV'de yayına başlayan "Kalbimdeki Deniz" dizisinde Mirat Deniz karakterini canlandırmıştır. 2019 yılından beri TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol almaktadır.

Yıl Albüm Adı Şirket Ekim 2000 Aşk Payını Aldı Erol Köse Production Ağustos 2005 Sana Ne 2006 Kördüğüm ( Petek Dinçöz ile) Nisan 2007 Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor 2008 Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim Nisan 2010 Bambaşka Poll Production Mart 2013 Bilmem Anlatabildim mi? Temmuz 2017 Mavi

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