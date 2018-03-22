Annemin İçli Köftesi | Kayseri Usulü İçli Köfte | Anne-Kız Mutfaktayız

Annemin İçli Köftesi | Kayseri Usulü İçli Köfte | Anne-Kız Mutfaktayız

Maşallah memleketimizde hem yemek çeşiti çok, hem de her yemeğin yörelere göre yapılma şekli çok. İçli köfte de bir çok çeşiti yapılan, yöreden yöreye farklılık gösteren bir yemek.

Maşallah memleketimizde hem yemek çeşiti çok, hem de her yemeğin yörelere göre yapılma şekli çok. İçli köfte de bir çok çeşiti yapılan, yöreden yöreye farklılık gösteren bir yemek. Yapımı meşakkatli yemesi çok keyifli. Geçen gün size paylaştığım içli köfte Antep usulüne yakındı. Bugün ise memleketim olan Kayseri'nin içli köftesini paylaşıyorum. Geçen videomda annemden rica edeceğimi söylemiştim sağ olsun beni kırmadı geldi yaptı. Hadi bakalım iyi seyirler ??

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