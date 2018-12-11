ALMANYA'nın Baden Württemberg eyaleti sınırları içinde kalan Böblingen'de 38 yaşındaki bir kadın, oğlu tarafından öldürüldü. Tartıştığı annesine hakaretler eden 17 yaşındaki genç, mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı. Defalarca bıçakladığı anne ölürken evde bulunan ve olaya mühadahale etmek isteyen 61 yaşındaki büyükanneyi de bıçakladı.

BÜYÜKANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Cinayetten sonra polisi arayan anne katili, polise "Annemi öldürdüm, büyükannem yaralı" dediği öğrenildi. Eve gelen polis, 38 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Genç tutuklanırken büyükanne tedavi için hastaneye kaldırdı. Talihsiz annenin cesedi ise incelenmek üzere adli tıpa gönderildi.