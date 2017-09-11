'Annemi Arayacağım' Deyip, Engelli Gencin Telefonunu Çaldı

KAYSERİ'de, çağrı merkezinde çalışan engelli 25 yaşındaki Mesut Yeşil'in yanına gelip, "Acil annemi aramam gerekiyor, yardımcı olur musun?" diyen genç, cep telefonunu alıp koşarak kaçtı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Yeşil, "İyi niyetimin kurbanı oldum" dedi.



Olay, merkez Melikgazi İlçesi'nde meydana geldi. Eski Sanayi'deki bir çağrı merkezinde çalışan ortopedik engelli Mesut Yeşil, sabah işe gitmek için evden çıktı. Sokakta Yeşil'in yanına gelen 30 yaşlarında bir kişi, "Acil annemi aramam gerekiyor, yardımcı olur musun" dedi. Tanımadığı kişi, Yeşil'den cep telefonunu aldıktan sonra koşarak kaçmaya başladı.



Neye uğradığını şaşıran Yeşil, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Yeşil, "İşe gitmek için tramvay durağına yürüyordum. Sokakta yanıma biri yaklaştı ve bana 'Acil annemi aramam lazım, yardımcı olur musun?' dedi. İnsanlık gereği telefonumu verdim. Önce aradı ve 'Meşgul' dedi. Sonra ara sokağa yönelerek, kaçmaya başladı. Arkasından bağırdım ama çevrede kimse yoktu. Engelli olduğum için peşinden de koşamadım" dedi.



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de esnaftan alıp, polise verdiğini belirten Yeşil, "Ne yazık ki görüntülerde kaçtığı an yok. Çünkü o ara sokakta güvenlik kamerası bulamadım. Ama benim yanıma gelişi ve ara sokağa dönüşümüzün görüntüler var. Polis inşallah yakalar. Nasıl kazandığımı ben bilirim. Telefonumun değeri yaklaşık 4 bin TL civarında" diye konuştu. - Kayseri