'Annem bana çiğ köfte yapardı' diyen karantinadaki Muhammed'e sürpriz
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'Annem bana çiğ köfte yapardı' diyen karantinadaki Muhammed'e sürpriz

SUUDİ Arabistan'dan getirildikleri Erzurum'da karantina altına alınan Madak ailesinin 12 yaşındaki oğlu Muhammed, "Annem bana çiğ köfte yapardı" diyerek görevlilerden çiğ köfte istedi.

'Annem bana çiğ köfte yapardı' diyen karantinadaki Muhammed'e sürpriz
30.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:31

SUUDİ Arabistan'dan getirildikleri Erzurum'da karantina altına alınan Madak ailesinin 12 yaşındaki oğlu Muhammed, "Annem bana çiğ köfte yapardı" diyerek görevlilerden çiğ köfte istedi. Muhammed'in istediği çiğ köfteyi AFAD kaldığı yurda götürdü. Muhammed'in annesi Songül Madak ise, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 200 TL bağışta bulundu.

Suudi Arabistan'dan 22 Nisan günü Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşının yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Nurettin Topçu Yurdu'ndaki karantina günleri devam ediyor.

ÇİĞ KÖFTE İSTEDİSuudi Arabistan'ın Medine kentinden getirilen Harun-Songül Madak çiftinin çocukları Muhammet ve Efnan, Erzurum'daki yurtta karantinaya alındı. Kaldıkları yurtta her türlü ihtiyaçları karşılanan Madak ailesinin 12 yaşındaki oğlu Muhammet, "Annem bana çiğ köfte yapardı" diyerek görevlilerden çiğ köfte istedi.Erzurum'da karantinaya alınan vatandaşların lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü çalışanları Muhammet'in isteğini yerine getirmek için harekete geçti. AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, kısa sürede çiğ köfteyi temin ederek Muhammed'in kaldığı odaya götürerek teslim etti. Muhammed, çiğ köfte için Andiç'e teşekkür etti.200 TL BAĞIŞ YAPTILARBu arada babaocağı Yozgat'ın Sorgun ilçesine gidebilmek için gün sayan Madak ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış kararı aldı. Kampanyaya destek için hazırladığı 200 lirayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'ya teslim eden Songül Madak, "Biz Suudi Arabistan'dan gelmek için ülkemize müracaatta bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemiz bizim sesimizi duydu. Bizi uçakla Erzurum'a getirdi. Uçaktan iner inmez bizi güler yüzle karşıladığınız için de size teşekkür ederiz. Biz de onun için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek oluyoruz. Üzerimizde bir miktar para var. Memlekete gittiğimizde kampanyaya yine bağışta bulunacağız. Dualarımız Türkiyemiz için. Biz bize yeteriz. Vakalar da düşmeye başlamış bu da çok sevindirici" diye konuştu.  Taşkesenligil ve Karslı, desteği için Songül Madak'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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