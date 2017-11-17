Annelik İçgüdüseldir, Peki Ya Babalık?

Bebekler ile anneler için sağlıklı besin ve destek ürünler sunan Evolvia, çocuk sahibi olduktan sonra düşünüş biçimleri değişen babaları selamladığı yeni bir reklam filmi yayınladı.

Film; bebek beslenmesi gibi anne iletişimindeki her içgörünün tüketildiği bir alanda, modern çağ babalarının da çocuk gelişiminde rol alarak bundan mutlu olduğu noktasına değiniyor. Anneliğin içgüdüsel, babalığın ise çocukla birlikte vakit geçirip emek verdikçe oluşan, sonradan öğrenilen bir olgu olduğu gerçeğinden yola çıkıyor. "Kadınların hayatı anne olunca değişir, peki ya erkekler baba olunca?" diye sorarak küçük bir deney yapıyor.



Havas Digital imzalı filmde; çocuk sahibi olan ve olmayan erkekler bir araya getirilerek bir deney grubu oluşturuluyor. Deney grubuna telsiz, araba gibi kelimelerin ne anlam ifade ettiği soruluyor. Babaların verdikleri cevaplar ve baba olmayanların verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında ise çarpıcı bir sonuç ortaya çıkıyor. Baba olunca, insanın hayatında kelimeleri algılayış şeklinden düşünüş yapısına kadar her şey değişiyor.